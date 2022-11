Homem é preso 20 anos após tentar matar namorado da enteada em Manaus

José não foi localizado pela polícia na época do fato, então uma carta precatória foi encaminhada para sua cidade natal, no estado de Rondônia e, posteriormente, foi decretada sua prisão preventiva.

Segundo a Polícia Civil, no dia do crime José tinha chegado agressivo em sua casa começou a agredir a esposa. Então o namorado da enteada tentou apartar a briga, mas foi esfaqueado no estômago.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.