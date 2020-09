Homem é perseguido por criminosos e morto a pauladas em Manaus

Manaus/AM - Um homem, que não foi identificado, foi morto a pauladas, na madrugada desta sexta-feira (25), no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.

Segundo informações, a vítima teria sido perseguida por criminosos, tentou correr, no entanto foi alcançada e brutalmente espancada a pauladas até a morte.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo do local. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (Dehs) deve apurar as circunstâncias do crime.