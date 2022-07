Homem é perseguido e morto a tiros após sair de beco em Manaus

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a vítima morreu antes de receber socorro. O Departamento de Polícia Técnica-Científica (DPTC) e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para a perícia e remoção do corpo do homem. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

De acordo com informações da polícia, o homem estava no Beco Oriental onde há constante movimentação de tráfico de drogas. Em certo momento, suspeitos passaram a persegui-lo, o que fez com que ele fugisse do local.

