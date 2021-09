Homem é perseguido e executado a tiros na frente de populares no Centro de Manaus

Com Jaime a polícia encontrou uma das armas usadas para matar Lucas. O homem foi detido e colocado em uma viatura da 24° Cicom. O corpo da vítima segue na praça e aguarda a chegada dos peritos da Polícia Civil e a chegada do IML.

O homem tentou escapar correndo para a Praça do Relógio, mas foi alcançado e executado a tiros. O policial que estava próximo à cena do crime conseguiu abordar e prender Jaime, mas o segundo suspeito conseguiu fugir.

Manaus/AM - Um homem, identificado apenas como Lucas Diego, foi assassinado a tiros em plena luz do dia, nesta quinta-feira (30), na Praça do Relógio, no Centro.

