Homem é perseguido e executado na frente de moradores no Amazonas

Manaus/Am - Um homem foi assassinado na manhã deste domingo (4), no bairro Veneza, no Distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba, interior do Amazonas.

Testemunhas relataram que dois homens perseguiram a vítima pelas ruas dos bairro e ao alcançarem a mesma, dispararam vários tiros contra ela.

O homem morreu na hora e a dupla conseguiu escapar sem ser identificada. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e as investigações em torno do caso já estão em andamento.