Homem é perseguido e executado a tiros em plena luz do dia na Avenida Brasil em Manaus

De acordo com a Polícia Civil, a vítima seria usuária de drogas. Embora a motivação seja desconhecida pelos investigadores, em conversa com familiares de Jarlan, a equipe já traçou a possível autoria do crime.

Manaus/AM - Um homem, identificado como Jarlan Oliveira da Silva, de 45 anos, foi perseguido por um atirador e executado com dois tiros que atingiram a cabeça e as costas da vítima. O crime ocorreu na tarde deste sábado (18), na Avenida Brasil, bairro Santo Antônio, zona Centro-Oeste de Manaus.

