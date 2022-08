Homem é obrigado a se despir e tem arma colocada na boca durante assalto no Amazonas

As investigações seguem para identificar e prender os demais envolvidos, que para a polícia, estavam planejando algum roubo grande por conta do material apreendido.

Toda ação foi filmada com o próprio celular de um dos homens. Após a tortura, os bandidos levaram os telefones das vítimas e um deles posteriormente foi rastreado e levou os policiais até o suspeito. O homem estava na rua do Batalhão de Polícia quando foi preso com o aparelho.

