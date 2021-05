Homem é morto a tiros na frente do filho pequeno em Manaus

O atirador fugiu sem ser reconhecido. O corpo permanece no imóvel que foi isolado para perícia da Polícia Civil. Ontem a noite (6), um jovem também foi morto a tiros na mesma área, enquanto conversava com amigos após uma partida de futebol.

Manaus/AM - João Carlos Duarte dos Santos, 35, foi assassinado na frente do filho na manhã desta sexta-feira (7), por volta das 11h, na rua 15 de Dezembro, no bairro Compensa 3, Zona Oeste.

