Homem é morto a tiros em mercadinho no Amazonas

Manaus/AM - Nildo Coelho de Amaral, 25, conhecido como “Jack” foi assassinado a tiros na noite deste sábado (22), na Manoel Urbano, bairro centro, no Distrito de Cacau Pirêra (distante a 27 quilômetros de Manaus).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 31º Delegacia Interativa de Polícia (DIP), daquele município, Nildo estava no estabelecimento do pai quando foi abordado por dois criminosos que estavam em uma motocicleta e dispararam diversos tiros contra a vítima que não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A polícia desconfia que o crime tenha relação com acerto de contas, isso porque Nildo já esteve envolvido no mundo do crime. O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).