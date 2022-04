Homem é morto a tiros em banca de churrasco em Manaus

De acordo com a polícia, Micael Vítima estava comendo churrasco, quando uma dupla em um carro preto, de modelo e placa não identificados chegou e já foi atirando contra ele. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Manaus/AM - Micael de Souza Marinho, de 26 anos, foi morto com, pelo menos, 3 tiros enquanto comia churrasco, na rua 4, na Comunidade Mundo Novo, no bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus.

