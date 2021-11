Homem é morto a tiros e amigo é baleado por dupla em moto em Manaus

Manaus/AM- Um homem foi morto e outro ficou ferido após serem baleados na noite desta segunda-feira (8), na rua Saia Branca, no bairro Parque Riachuelo, na zona Oeste de Manaus.

As vítimas, sendo dois homens de 30 e 28 anos, foram baleados com 7 e 2 tiros, respectivamente. Eles foram socorridos por familiares para a UPA do Campos Sales, um segue internado em estado grave e outro morreu na unidade.

A família relatou no hospital que dois homens em uma motocicleta teriam efetuado os disparos contra as vítimas que estavam em via pública, e alegam que o homem assassinado não tinha envolvimento com o crime.

Durante a apuração do caso, a Polícia Militar prendeu um homem suspeito de ter envolvimento na ação criminosa, e segue detido até esclarecimentos.