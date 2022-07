Homem é morto a tiros após ser chamado por criminosos na janela de casa em Manaus

Pelo menos seis disparos atingiram o homem, sendo 2 no rosto, 2 no quadril, 1 na coxa e outro no ombro. O homem foi socorrido para o Hospital Platão Araújo, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

De acordo com informações da polícia, Cironilson estava dormindo em sua casa quando ouviu suspeitos o chamarem. Ao abrir a janela para ver quem era, o homem foi surpreendido com diversos tiros. Segundo testemunhas, dois criminosos chegaram na residência de moto e um terceiro estava a pé.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.