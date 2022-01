Homem é morto a tiros ao sair do trabalho em feira de Manaus

Manaus/AM- Um homem identificado como José Mário foi assassinado na noite desta sexta-feira (7), quando saía do trabalho e tentava entrar dentro do próprio carro, modelo picape de cor preta, atrás da Feira Municipal da Panair, na rua Beira do Rio, no bairro Educandos, zona Sul de Manaus. De acordo com informações da polícia, testemunhas relataram que um homem a pé se aproximou da vítima e efetuou diversos disparos, fugindo em seguida com o apoio de um comparsa em uma motocicleta. O local também dá acesso ao Porto do Gelão. A vítima morreu ainda no local do crime, com quatro disparos na cabeça. A perícia e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados para apurar e remover o corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

