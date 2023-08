Homem é morto a pauladas e tem dedos decepados em invasão em Manaus

Testemunhas relataram à polícia que o homem foi torturado no local por um grupo de criminosos. Ele teve os dedos das mãos decepados, além de ser espancado com pauladas e esfaqueado até a morte.

Manaus/AM - O corpo de um homem, não identificado pela polícia, foi encontrado, na noite desta segunda-feira (07), em uma área da invasão Coliseu, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus. Ele estava com os dedos decepados, com marcas de agressão e perfurações por faca.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.