Homem é morto a golpes de taco de sinuca após se envolver em confusão no Amazonas

Manaus/AM - Raimundinho Farias Vieira Leitão, 45 anos, foi assassinado a golpes de taco de sinuca nessa quinta-feira (14), no município de Manacapuru.

O crime ocorreu na rua Joaquim de Melo, no bairro Nova Manacá, no momento em que a vítima havia acabado de sair de um salão de cabelereiro.

Conforme depoimento de testemunhas, os autores do crime foram dois homens com quem Raimundinho acabou discutindo no local.

As pessoas relataram que ao deixar o estabelecimento, Raimundinho viu os homens debochando dele e decidiu tirar satisfações. Uma grande discussão se formou entre eles e a dupla acabou indo embora depois do bate-boca.

Contudo, pouco tempo depois eles retornaram armados com tacos de sinuca e partiram para cima de Raimundinho. A vítima foi agredida com vários golpes e ficou agonizando no chão.

Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no Hospital Lázaro Reis. A polícia procura pelos assassinos.