Homem é morto a facadas em comunidade no Rio Negro

Não foram divulgados mais detalhes do caso, mas a Polícia Civil já está em campo e investiga a autoria e motivação do mesmo.

Manaus/AM - Um homem, identificado como Eliezer Costa de Sousa, 39 anos, foi morto a golpes de faca no Tarumã-mirim, no Rio Negro, zona rural de Manaus.

