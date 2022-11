Homem é morto a facadas durante bebedeira com amigos em Manaus

Manaus/AM - Yuri Ramos Tameda, de 27 anos, foi morto a facadas, na tarde deste sábado (12), enquanto estava na bebedeira com amigos na rua Uirapuru, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte.

Segundo a Polícia Militar, Yuri estava em uma bar na avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Depois ele foi para a casa do tio com outros dois amigos, onde continuaram consumindo bebidas alcólicas.

Segundo o tio da vítima, em determinado momento o grupo começou a discutir, e como a bebida tinha acabado, ele foi comprar mais. Quando ele retornou para casa com as bebidas, o sobrinho estava morto com um golpe de faca no peito e os outros dois homens não estavam mais na residência.

A motivação do homicídio ainda é desconhecida. O caso será investigado pela Delegacia Especializada me Homicídios e Sequestros (DEHS).