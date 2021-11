Homem é morto a facada ao ser assaltado por casal enquanto bebia em Manaus

As informações da 3ª Cicom são de que Edgar estava bebendo quando foi abordado por uma adolescente de 15 anos e um homem identificado como Kevin. Os dois anunciaram assalto e a menor teria desferido uma facada no pescoço de Edgar.

Manaus/AM - Um homem identificado como Edgar Barros da Silva Junior, de 50 anos, foi morto com uma facada no pescoço durante um assalto na manhã deste domingo (21) na rua Cunha Melo, bairro Petrópolis, zona Sul de Manaus.

