Homem é morto em Manaus na frente de amigos por assassinos em motocicleta

Manaus/AM - Um homem identificado pela polícia como Gilderson Castro, 40 anos, foi executado na frente de amigos na noite desta sexta-feira (4) na rua Barreirinha, no bairro São José II, Zona Leste da capital.

Segundo informações do Tenente Souto Moraes, da 9ª Companhia Interativa Comunitária, que atendeu a ocorrência, Gilderson, estava na frente de um salão de beleza consumindo bebida alcóolicas, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e efetuaram diversos tiros em direção do homem; 5 atingiram a vítima, que morreu antes da chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).