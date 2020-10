Homem é morto com tiros à queima-roupa ao retornar do trabalho em Manaus

Manaus/AM- Rosenilson da Silva Miranda, de 26 anos, foi assassinado na noite desta sexta-feira (30) na avenida Coronel Cyrillo Neves, bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus.

O terceiro homem morto a tiros em menos de 24 horas no bairro, estava chegando do trabalho e entrava no beco, quando três criminosos se aproximaram efetuaram cinco disparos, sendo quatro na cabeça e um no braço. Segundo a perícia, tiros à queima-roupa.

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

A polícia informou que moradores da área preferiram dar informações por medo de represália, mas a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) foi até o local e já iniciou as investigações.

Outros dois homicídios foram registrados no bairro nas últimas horas, fazendo de vítimas Jackson Breno, de 20 anos, e Magno dos Santos Ferreira Júnior, de 27 anos.