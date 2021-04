Homem é morto com dez facadas após discussão por causa de som alto

Testemunhas afirmaram à polícia que a vítima foi até o portão se desculpar para o suspeito e disse que iria desligar o som. Mesmo assim, de acordo com a polícia, após Claudeci entrar na residência, o suspeito continuou xingando a vítima e quebrou o portão do local.

A polícia relatou que Claudeci estava fazendo uma festa com familiares quando o suspeito chegou ao local reclamando do barulho.

Claudeci Correia Leandro foi morto a facadas em Jataizinho, no norte do Paraná, na noite de quarta-feira (21), após se envolver em uma discussão por conta de um som alto.

