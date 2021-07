Homem é linchado pela população após assalto em avenida de Manaus

Segundo informações repassadas para a polícia, os suspeitos estavam a pé, e usavam um martelo para ameaçar as vítimas. Em um do crimes, a vítima teria gritado e pessoas que estavam próximas a um campo de futebol, correram para agredi-los, usando pedras, tijolos e pedaços de madeiras.

Manaus/AM- Um homem morreu e outro ficou gravemente ferido após um suposto assalto na avenida Ônix, do bairro do Nova Floresta, na Zona Leste de Manaus.

