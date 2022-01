Homem é filmado sendo decapitado por membros de facção criminosa em Manaus

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi torturado e decapitado em uma área de mata por supostos membros de uma facção criminosa em Manaus. O corpo dele ainda não foi localizado pela polícia. Um vídeo circulou na internet na noite desta quinta-feira (13) e mostra o homem sentado, amordaçado e com as mãos amarradas. Ele é puxado pelos cabelos e ameaçado pelos bandidos com, pelo menos, três armas de fogo apontadas para o seu rosto, além de uma faca. Em seguida, em outro vídeo, a vítima já aparece morta com diversos tiros na cabeça e sendo decapitada pelos criminosos. Na legenda das imagens, foi escrito a sigla "CVCU", o que segundo a polícia, indica que a vítima seria integrante da facção Comando Vermelho (CV) e a execução seria um recado de uma facção criminosa a outra.

