Homem é executado a tiros na Manaus Moderna

Manaus/AM - Gedson Araújo Pereira, 27 anos, foi executado com quatro tiros, na noite deste domingo (15) nas proximidades da Manaus Moderna, Centro. A vítima usava uma tornozeleira eletrônica. Segundo informações repassadas à polícia, o homem caminhava pela avenida Lourenço da Silva Braga quando homens em um Gol branco, placa não identificaram, efetuaram disparos contra a vítima, que não resistiu e veio à óbito no local.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.