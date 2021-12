Homem é executado a tiros na frente da esposa em Manaus após discussão em bar

Manaus/AM - Rosenilton da Silva Ramos, 32, morreu ao ser baleado na saída de um bar na noite desse domingo (19), na avenida Francisco Queiroz, no Conjunto Manôa, na Zona Norte. Conforme a polícia, o autor do crime seria um homem com quem o técnico de automação industrial teria discutido minutos antes no estabelecimento. Assim que Rosenilton saiu do local com a esposa, o suspeito surgiu armado e atirou várias vezes contra ele. O homem morreu na frente da mulher e o atirador fugiu.

