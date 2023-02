Homem é executado a tiros enquanto dirigia em avenida de Manaus

Manaus/AM – João Maia Pinto, 54, foi morto a tiros enquanto dirigia um carro na avenida Hibisco, bairro Grande Vitória, na zona leste, na manhã desta terça-feira (7).

No momento do crime, o carro ficou desgovernado e acabou invadindo uma casa. Um homem que estava no banco do passageiro sobreviveu e sofreu alguns ferimentos pelo corpo.

Ele contou que estava trabalhando como carregador para João e na hora do ataque vinha dormindo no veículo. A vítima disse ainda que acordou com o barulho dos tiros e viu o motorista já ferido ao volante.

Os dois tinham acabado de sair de uma empresa. “Eu estava fazendo uma diária com ele, estava dormindo (...) acordei com o barulho dos tiros e a fumaça. Ele começou a agonizar com o sangue e eu me agoniei porque nós íamos nos acabar debaixo de um caminhão, aí eu joguei o carro aqui para onde veio parar”, relata o sobrevivente.

A Polícia Civil está no local e tenta desvendar quem são os autores do crime. O que se sabe até o momento é que eles estavam em uma motocicleta.