Homem é executado a tiros enquanto deixava enteado na escola em Manaus

Manaus/AM- Bruno José da Silva, 27 anos, conhecido como "Pitbull", foi executado a tiros na manhã desta quinta-feira (10), na frente de uma escola na Rua 253, no bairro Cidade Nova, na zona norte.

A vítima estava em uma motocicleta modelo Titan, de cor vermelha e placa OAM 6872, e havia acabado de deixar o enteado, de aproximadamente 6 anos, na instituição, quando o crime ocorreu, por volta das 7h

Testemunhas contaram à polícia que assim que a criança desceu da motocicleta, homens armados surgiram em outra moto e abriram fogo contra Bruno.

O jovem foi atingido várias vezes e caiu morto no meio da rua, mais de 10 cápsulas de balas foram deixadas na cena. Houve pânico no local porque no momento do homicídio, muitas crianças chegavam para a aula.

O corpo permanece na cena do crime e a Polícia Civil e familiares já chegaram ao lugar.