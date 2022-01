Homem é executado a tiros em comunidade rural no Amazonas

Manaus/AM- Márcio Alves Leal, 30, foi morto a tiros nesse sábado (15), em uma comunidade no município de Presidente Figueiredo, no interior do Amazonas. O crime ocorreu por volta das 2h, na Comunidade São Jorge, que fica localizada no Km 23 da estrada que leva ao município. Segundo moradores, Márcio foi atacado por um homem armado que disparou várias vezes contra ele e em seguida fugiu. A polícia investiga a autoria e a motivação do crime.

