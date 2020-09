Homem é executado em praça durante reunião com amigos em Manaus

Manaus/AM - Um homem identificado como Deiwydes de Souza Rodrigues, de 40 anos, foi assassinado com diversos tiros na tarde deste sábado (5) na Rua Polivalente, Praça do Poli, bairro Japiim 1, Zona Sul de Manaus.



Testemunhas contaram para a Polícia Militar, que por volta das 16h30, o homem estava acompanhado de amigos na praça, consumindo bebidas alcoólicas, quando dois homens se aproximaram e efetuaram cerca de 7 tiros e fugiram.



Deiwydes, que morava em uma casa em frente a praça, não resistiu e morreu na hora.



A Polícia Civil esteve no local para coletar informações que ajudem no inquérito policial. Por ser uma área de comércio, registros de câmeras de segurança devem ajudar a chegar nos autores do crime.