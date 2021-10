Homem é executado em frente a mercadinho no Amazonas

Segundo a polícia, a vítima estava em frente a um mercadinho quando os criminosos chegaram e efetuaram diversos disparos. Pedro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A Polícia Militar foi acionada e ao chegar ao local do crime, um intenso tiroteio começou nas proximidades.

Manaus/AM - Pedro Fagundes Filho, de 35 anos, foi executado na noite deste domingo (10), no distrito Cacau Pirera, no município de Iranduba, interior do Amazonas.

