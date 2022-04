Homem é executado com tiros na cabeça em porto de Manaus

O criminoso fugiu e o corpo está no local no aguardo da perícia criminal. Segundo moradores, a vítima é suspeita de praticar uma série de assaltos nas redondezas.

Segundo populares, ele estava saindo do porto do bairro, quando um carro se aproximou se aproximou e o ocupante fez ao menos três disparos que o acertaram na cabeça.

Manaus/AM – Um homem foi morto a tiros em plena luz do dia neste domingo (10), no bairro São Raimundo, na Zona Oeste.

