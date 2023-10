Homem é executado com tiros na cabeça em Manaus

O crime ocorreu na esquina da rua Boa Esperança com a rua Arthur Virgílio, mas a polícia não repassou detalhes sobre a motivação e o autor do crime.

Manaus/AM - Edilson Cantuário dos Santos Júnior, 27, morreu ao ser atingido com dois tiros na cabeça, no bairro Vila da Prata, na zona oeste.

