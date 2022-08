Homem é executado com tiro na cabeça no Amazonas

Manaus/AM - Flavielson Gonzaga de Lima, 32 anos, foi executado com um tiro na cabeça na madrugada desta quarta-feira (17), no município de Iranduba, no interior do Amazonas.

O corpo do Flavielson foi encontrado por populares na Rua Francisco Félix, no bairro Graça Lopes, por volta de 00h30.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, não há testemunhas do crime, mas o caso já está sendo apurado. O corpo de Flavielson permanece na sede do IML em Manaus.