Homem é executado com mais de 10 tiros no Amazonas

Manaus/AM - Luiz Claudio Miranda, 32, foi assassinado com mais de 10 tiros dentro da casa onde morava, na rua Anori, no bairro Novo Amanhecer, no município de Iranduba. O crime ocorreu nessa terça-feira (17).

De acordo com a polícia, quatro criminosos que chegaram por uma área de mata invadiram a residência de madeira da vítima e já entraram atirando contra ela.

Mais de 10 disparos foram efetuados no local e feriram o homem. Uma mulher que estava com ele também foi ferida, mas sobreviveu e foi socorrida. A polícia investiga a motivação e a autoria do crime.