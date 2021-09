Homem é executado com 9 tiros no Jorge Teixeira; bairro teve 4 assassinatos em 12h

Essa é a quarta execução que ocorre em menos de 12h. Ataques ocorridos na noite de ontem deixaram três mortos e um baleado em ruas diferentes do bairro Jorge Teixeira e moradores estão assustados com a onda de violência.

Ele entrou no beco na tentativa de se esconder, mas os pistoleiros entraram no local e o executaram com nove tiros de pistola calibre 380, nas costas, braços e peito.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.