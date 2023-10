Homem é executado com 14 tiros em festa de aniversário em Manaus; sogra ficou ferida

Homem é assassinado durante festa de aniversário no bairro Nova Esperança em Manaus pic.twitter.com/g8o4d520GP — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 23, 2023

Manaus/AM - Mateus Fróes do Rosário, 26, foi assassinado com 14 tiros, durante uma festa de aniversário, no bairro Nova Esperança, na zona oeste.

A sogra dele, Marcilene Mendes Bastos, 42, também foi baleada com dois tiros na perna e precisou ser socorrida.

Segundo a polícia, no momento do crime, homens armados chegaram ao salão de festas onde o evento acontecia e abriram fogo contra Mateus.

Um vídeo feito por um morador das proximidades do salão de festa mostra as pessoas gritando e pedindo socorro após o ataque.

Na gravação é possível ouvir quando um homem diz que Mateus foi ferido e pede que a vítima seja colocada em um carro e levada para o hospital. Marcilene também aparece nas imagens sendo amparada por familiares.

O jovem foi atingido no pescoço, nas costas, no tórax e nas pernas. Ele chegou a ser levado para o SPA do Alvorada, mas morreu na unidade. Os assassinos fugiram e ainda não foram identificados. A Polícia Civil apura o crime.