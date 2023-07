Homem é executado com 14 tiros e corpo é jogado às margens de igarapé em Manaus

Manaus/AM - Um homem foi executado com 14 tiros e teve o corpo jogado às margens de um igarapé, neste sábado (8), no beco da Catraia, na rua Osvaldo do Cruz, no bairro Glória, na zona oeste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o corpo foi encontrado pela manhã na beira do igarapé que dá acesso a um rio. A vítima estava com as mãos amarradas, com as unhas pintadas e trajava apenas um short.

Segundo a perícia, os tiros atingiram várias partes do corpo da vítima. O homem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) para exames de necrópsia que deve identificá-lo.