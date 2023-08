Homem é executado com 13 tiros em rua de Manaus

O jovem, que foi executado com 13 tiros, trajava blusa cor de vinho, calça jeans azul e tênis. Ele não foi reconhecido no local e não possuía documentação.

A Polícia Militar informou que foi acionada para atender o caso, no entanto, quando militares chegaram ao local, nenhum morador quis informar sobre a dinâmica do crime já que fica em uma área considerada vermelha pelo intenso tráfico de drogas.

