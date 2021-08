Homem é executado com 12 tiros na frente da esposa em Manaus

Após o crime, os assassinos fugiram do local e um carro e uma motocicleta. Não há informações do que tenha motivado o crime, mas o caso está sendo investigado.

Para a polícia, testemunhas contaram que Diemison estava jantando com a companheira, quando enviados de Lúcifer invadiram a residência anunciando que seria a última refeição da vítima; Diemison correu para dentro de um banheiro, mas foi encontrado e executado na frente da amada, com 12 tiros.

