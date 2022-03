Homem é executado com 12 tiros após ser perseguido em beco de Manaus

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no local para fazer a remoção do corpo. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Os criminosos chegaram em um carro preto, modelo Celta, e dispararam diversos tiros contra a vítima que ainda tentou correr pelo beco, mas foi perseguido e executado. De acordo com os policiais da 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem ainda foi socorrido pelos moradores, mas já chegou morto no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Manaus/AM - O autônomo Thiago dos Santos Pinto, de 33 anos, foi executado com aproximadamente 12 tiros, na noite desta quinta-feira (03), em um beco na rua General Glicerio, no bairro Praça 14, zona Sul de Manaus.

