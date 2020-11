Homem é executado ao pagar cerveja em bar de Manaus

Manaus/AM- Danilo Afonso de Souza Pereira, 33 anos, foi executado na noite desta segunda-feira (16), dentro de um bar localizado na rua Rua Visconde de Mauá, no Centro de Manaus.

Segundo informações apuradas pela delegada Marília Campelo, o homem estava no caixa do bar, realizando o pagamento de uma cerveja que havia consumido, quando homens invadiram o local, que fica no segundo andar de um prédio, e atiraram contra Danilo, que teve perfurações na cabeça e braço. Segundo a Perícia Criminal, os tiros foram desferidos de uma pistola calibre 38.

Foto: Caio Guarlotte / Portal do Holanda

A delegada esclareceu que não há informações sobre envolvimento da vítima em crimes, uma vez que não há passagens de Danilo pela polícia.

O caso segue em investigação da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).