Homem é espancado após confessar roubo à casa da mãe no Amazonas; vídeo

“Só vou dali 15 porque é pra ti tá ligado”, diz um dos agressores antes de começar a desferir golpes com um pedaço de madeira nas mãos do rapaz. “Isso é pra ti não roubar mais a tua mãe tá ligado, pra ti fazer as coisas pros teus filhos. Porque eu sou crime ta lígado?”, afirma o suspeito enquanto agride o homem.

Nas cenas a seguir, o homem pede desculpas para a mãe e o irmão. "O pessoal aqui do 'Mano Pirulito' me cobrou e eu quero pedir desculpa. Só quero resolver essa situação aí", diz.

O episódio de agressão foi gravado por um dos homens e as cenas repercutiram na última sexta-feira (28). No vídeo, o homem aparece chorando e confessa que teria roubado a residência, e que foi 'cobrado' posteriormente por criminosos em Iranduba.

Um homem foi espancado por um ‘tribunal do crime’ no município de Iranduba, após ele confessar que teria roubado a casa da própria mãe.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.