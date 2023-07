Homem é encontrado morto em matagal no Viver Melhor em Manaus

Manaus/AM - O corpo de um homem foi encontrado morto em uma área de mata, no ramal do Acará, no Conjunto Viver Melhor 2, na zona norte, na manhã desta segunda-feira (17).

Ao lado do corpo foi encontrado um bilhete com a seguinte frase: “Morreu porque estava jogando com o PCCU”.

A polícia acredita que o homicídio ocorreu há pouco tempo, uma vez que o sangue ainda não está seco no local.

Um rastro de sangue chamou a atenção de moradores que passavam pelo local e acionaram a polícia. Peritos da Polícia Civil e uma equipe de agentes estão na cena do crime neste momento.

O corpo está sob análise para saber se a vítima foi morta por espancamento ou por perfurações de bala.