Homem é encontrado com coração arrancado e marcas de tortura em Manaus

Manaus/AM - O corpo de um homem foi encontrado sem o coração e com marcas de tortura, nesta segunda-feira (15), na Rua do Sesi, no bairro São José, na zona leste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, o corpo do homem foi encontrado em uma área de mata e ele estava com fios amarrados no pescoço, mãos e braços. Segundo a perícia, a vítima, que tem entre 35 e 40 anos, teve o coração arrancado e levado pelos assassinos.

O homem também possuía fraturas e cortes feitos por golpes de terçado na cabeça.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) onde passará por exames de necropsia para ser identificado. As investigações devem seguir pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).