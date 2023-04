Homem é crivado de tiros enquanto lavava carro em Manaus

O crime ocorreu na rua Santa Luzia, por volta das 19h. No momento do crime, o homem estava distraído lavando o veículo quando homens armados chegaram e o surpreenderam com vários disparos pelo corpo. A vítima não resistiu e morreu na hora.

Manaus/AM - Francisco Almeida de Araújo, 38 anos, foi assassinado a tiros no fim da noite deste sábado (1), enquanto lavava o carro na frente de casa, no bairro Santa Luzia, na zona sul.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.