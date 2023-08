Homem é crivado de balas no meio da rua no Iranduba

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Tiago Viana Lima, 25 anos, foi assassinado na madrugada deste domingo (6), no bairro Morada do Sol, município de Iranduba, no interior do Amazonas.

Conforme a polícia, o homicídio ocorreu na rua Liberman Moreno. Tiago estava na rua quando um carro, modelo Saveiro, se aproximou dele e um homem começou a atirar.

Tiago foi ferido e não resistiu a gravidade das lesões. O pistoleiro fugiu e a identidade dele deve ser investigada.