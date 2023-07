Homem é condenado a 8 anos de prisão por assalto em universidade de Manaus

Conforme o delegado Mauro Soares, titular do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), “Em 2021, ele [Bruno] juntamente com outros dois comparsas, assaltaram a mão armada duas vítimas no estacionamento de uma universidade na zona centro-sul, e levaram o carro e seus aparelhos celulares. Ele chegou a ser preso em flagrante na época”.

Manaus/AM – Bruno Souza Braga, 29, foi condenado a oito anos de prisão por participar de um assalto em uma universidade na Zona Centro-Sul da capital, em 2021. O mandado de prisão no nome do suspeito foi cumprido, na terça-feira (25), na rua Franz Schubert, bairro Flores, na mesma zona onde o crime ocorreu.

