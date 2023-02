Homem é condenado a 5 anos por esfaquear rival até a morte no Amazonas

Manaus/AM - Jefferson Silva da Páscoa foi condenado a cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo assassinato de Francisco Eduardo Sá da Costa, ocorrido em 2 de março de 2019, no município de Ipixuna, no interior do Amazonas.

A sessão de júri popular ocorreu, nesta sexta-feira (27), sob a presidência do juiz de Direito Danny Rodrigues Moraes.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Jefferson teria sido agredido com dois socos pela vítima durante uma discussão. Francisco teria ameaçado com um terçado quem o tentasse agredir.

Jefferson pegou uma faca, retornou para o local da discussão e desferiu 14 golpes na vítima que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Após a morte de Francisco, o acusado foi até a delegacia e se entregou.

Ainda conforme o TJAM, cabe apelação da sentença.