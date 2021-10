Homem é condenado a 24 anos de prisão por matar ex após preparar festa para reatar casamento

Antonio Souza de Melo, de 29 anos, foi condenado neste sábado (2), a 24 anos de prisão pela morte da ex-companheira Taluany da Silva Rocha, de 19 anos, em dezembro de 2020. O crime ocorreu em Roraima.

O julgamento havia começado no último dia 30, e teve a sentença proferida hoje. A vítima foi encontrada morta com 27 facadas na casa onde o ex-casal morava. Três dias antes do crime brutal, Antonio tinha preparado uma festa para reatar o relacionamento.

No dia do feminicídio, vizinhos contaram para a polícia, que Taluany gritava para que o acusado parasse com os golpes, e logo depois, os barulhos silenciaram. A camisa dele foi encontrada ainda ensanguentada dentro da residência.