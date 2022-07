Homem é condenado a 15 anos de prisão por matar ex com tiro no olho no Amazonas

Manaus/AM – A Justiça condenou a 15 anos de prisão, em regime fechado, Paulo José de Aguiar que matou a ex-esposa, Adriele Bruno da Silva, 23, com um tiro no olho no município de Careiro Castanho, no interior do Amazonas.

O crime ocorreu no dia 16 de janeiro de 2021 e foi motivado pelo homem não aceitar o fim do relacionamento. Os dois eram casados desde que ela tinha 12 anos de idade.

Os dois sempre tiveram um relacionamento marcado por brigas, sobretudo porque Paulo era extremamente ciumento. Quando Adriele decidiu se separar, Paulo passou a persegui-la e ameaçá-la e no dia do feminicídio, invadiu a casa onde havia morado com ela e deu um tiro de espingarda no seu olho.

Vizinhos ouviram os disparos e encontraram a jovem já sem vida. Durante as investigações, a polícia chegou à Paulo e o prendeu. Com a condenação do homem, a família afirma que a sensação é de justiça feita.